Wendy Guevara, primera mujer trans en ocupar portada de revista ‘Quién’

Wendy Guevara, la influencer trans ganadora del reality show La Casa de los Famosos México, fue elegida como la portada de la versión de septiembre de ‘Quién’, dieron a conocer la influencer y la revista mediante sus redes sociales.

“Resulta y resalta que Wendy Guevara es nuestra portada de septiembre… y soporten», presumieron.

«Esta mujer trans se convirtió en la primera en ganar un reality show en nuestro país: conquistó las pantallas, se adueñó de TikTok y de las conversaciones de sobremesa. Tenemos que hablar de Wendy, la perdida que lo ganó

El artículo principal de la revista contiene información de una entrevista, obtenida tan sólo 58 horas después de haber sido la ganadora del histórico reality show. Asimismo, presumen que es la primera mujer trans que ocupa su portada.

Wendy aseguró a la revista que se encontraba nerviosa antes de entrar en el reality show, pues asegura que aún existe gran discriminación hacia las personas trans.

«Estaba nerviosa por la cuestión de que soy una chica trans. No falta alguien que se fuera a sentir incómodo, todavía hay mucha discriminación y gente muy pesadita. Fue todo lo contrario, me llevé bien con todos».

«Pensé ser totalmente transparente, como me ven en las redes, a la gente le gustaba la persona que soy. Jamás quise entrar con algún personaje o ser alguien más para caerles bien».

Dio a conocer cómo fue el proceso de su transición a mujer, mediante la cual enfrentó algunas complicaciones por la sociedad conversadora y miedo al rechazo de su familia.

«Cuando era pequeño me sentía sola. No sabía cómo decirle a mi familia que me gustaban las personas cómo yo. Sí llegué a sentirme sola, pero desde que empezamos en las redes, la gente me ha ido acompañando».

«Desde que inicias con tu transición, es difícil decirle a tu familia que tienes otras preferencias sexuales. Me siento un reflejo de mis compañeras y la comunidad. Estoy muy agradecida. No me siento la representante, todavía no. Si lo ven así, qué chingón y qué bonito», expresa.

«Lo de las novelas sí me llama mucho la atención, la bioserie creo que me faltan más páginas por escribir, es muy temprano para hacer algo sobre mí. Queremos hacer historia, así que vamos a hacer muchas cositas».

