Ya fueron entregados libros de texto en 30 estados: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que ya fueron entregados en 30 estados del país los polémicos nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el recién iniciado ciclo escolar 2023-2024.

El mandatario mexicano detalló que solo en los estados de Chihuahua y Coahuila no fueron entregados dichos libros, luego de que consiguieran suspensiones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dijo agradecer a todas las autoridades, a maestros, padres de familia, porque se entregaron los libros, o están las escuelas ya distribuyéndose los libros en 30 estados.

Indicó que solo en dos estados no se entregaron los libros: Chihuahua y Coahuila, porque los gobernadores presentaron controversias constitucionales y un ministro que está bien asociado con potentados decidió resolver que no se distribuyeran los libros mediante un amparo, una una suspensión del ministro Luis María Aguilar, de quien dijo otorgó las suspensiones a estos estados para que no sean distribuidos dichos materiales.

Alrededor de 24.4 millones de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) regresaron a clases en México para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024 en medio de una intensa polémica que ha desatado la entrega de nuevos libros de texto gratuitos, debido principalmente a sus contenidos y elaboración.

La polémica sobre los libros que la SEP distribuyó para el nuevo curso escolar comenzó porque, según algunos detractores, los textos buscan “adoctrinar” a los niños con ideas asociadas al “comunismo y socialismo” con contenido afín a la ideología del presidente López Obrador.

Mientras la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) interpuso un recurso de amparo judicial en mayo al cuestionar que los nuevos libros contengan educación sobre diversidad sexual, familias diversas y órganos reproductivos, mientras que otros grupos han criticado que los materiales incluyen referencias en contra del “neoliberalismo”.

La Suprema Corte admitió controversias constitucionales presentadas por los Gobiernos de Chihuahua y Coahuila contra los nuevos materiales educativos y un amparo definitivo concedido por una juez federal a la UNPF.

