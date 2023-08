A punto de caer techo de auditorio en primaria ‘Jesús Ornelas’, denuncian padres

Por Diego López Bernal/Isidro Zúñiga.-



Ciudad Victoria, Tam.- Padres de familia de la escuela primaria “Jesús Ornelas Zavala” de esta Capital denunciaron el riesgo que corren sus hijos en el auditorio al aire libre del plantel, ya que luce visiblemente cuarteado.

“El techo del auditorio luce partido, casi al punto de caerse y no está ni cercado y puede suceder alguna tragedia”, escribieron a reporteros de El Diario MX este miércoles 30 de agosto.

En lo que fue apenas el tercer día de clases del nuevo ciclo escolar los padres señalan que esta escuela, ubicada en el 34 Matamoros de la colonia Miguel Alemán, no fue revisada.

Como se recordará, tras la caída del domo en el colegio Antonio Repiso, también de esta Ciudad, Protección Civil del Estado y autoridades educativas anunciaron que se haría una revisión exhaustiva de todas las escuelas de la entidad.

Fue el 18 de julio pasado cuando en el colegio privado, ubicado a un costado del Paseo Méndez, el techo de concreto se desplomó, dejando dos personas atrapadas, que fueron rescatadas con vida de los escombros.

Al día siguiente, el 19 de julio, Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, aseguró que todas las escuelas serían revisadas y el 25 de julio hizo lo propio el director técnico del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (Itife), Alejandro Robledo Ramírez.

Sin embargo, los denunciantes del caso de la primaria “Jesús Ornelas Zavala” aseguraron que esto no se realizó en la misma; “omitieron este”, señalan en la denuncia hecha llegar a este medio, con el fin de que se repare el desperfecto y se eviten riesgos para los menores.

En las imágenes que comparten se puede apreciar una estructura de concreto que funciona como escenario, a manera de auditorio al aire libre, la cual tiene cuarteaduras a lo largo del muro, en la parte alta, en donde se junta con el techo.

Por ello, los padres de familia demandan a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto, antes de que ocurra una tragedia, pues además no se aprecia ningún objeto que impida a los alumnos menores de edad jugar debajo de este techo.