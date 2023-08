¿Dónde están? pregunta que nadie responde

Patricia Azuara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Entre los colectivos y para las víctimas, los activistas y defensores de derechos son parte fundamental en su lucha. Son personas que desinteresadamente emprenden una difícil, cansada y muy riesgosa labor.

Y en un escenario adverso donde está sembrado el terror y huele a miedo, los activistas hacen de lado el pánico, con la única finalidad de devolver un poco de paz a las familias de personas desaparecidas.

Gustavo Azuara Díaz era un padre de familia que luchaba por los derechos de las personas de la tercera edad; fue ahí donde encontró la verdadera misión de su vida.

En su labor conoció a unos abuelitos que buscaban a un familiar. Gustavo hizo suyo el caso, estudió mucho sobre el tema e inició su camino como defensor de víctimas de desaparición forzada.

Tenía casi una década de lucha y amenazas desde el municipio de Reynosa, una zona de guerra y pugnas de los grupos delictivos, donde diario corren ríos de sangre y el temor se siente en cada rincón, cuando pasó lo peor.

VERDADERAS HISTORIAS DE TERROR

Un grupo de desconocidos lo “levantó” y mantuvo cautivo por lo menos nueve horas. “Por mi cabeza, solo pasaban mis hijas, no dejaba de preguntarme, ¿qué será de ellas?, en ese momento el miedo se apodera de ti y recordar a los tuyos es lo que te permite respirar”, relató a El Diario de Ciudad Victoria.

Corría el año de 2021, cuando luego de ser partícipe de una marcha, ocurrieron los lamentables hechos que marcaron un antes y un después en su vida y su labor como defensor de derechos humanos en Tamaulipas, “nada vuelve a ser igual, pero siempre he pensado que ayudar vale la pena”.

Mi historia no terminó trágicamente, pues no acabaron con mi vida, pero ¿cuántas personas diariamente salen y jamás regresan a casa o ni siquiera llegan a su destino?, lamentó al recordar que el entorno de un desaparecido, de sus familiares y amigos, se convierte en un martirio por la magnitud del delito.

Tras “el levantón” y luego de denunciar los hechos en sus redes sociales, la Federación activó el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y lo sacaron de la entidad, por seguridad. Hoy, dijo, añora volver a su tierra, la casa que tuvo que dejar y donde extraña vivir, pese a los riesgos y adversidades.

Alejado y un poco más tranquilo, sin dejar su labor, en días pasados regresó a Reynosa, donde sufrió un atentado, lo que demostró nuevamente que el mecanismo de protección es endeble y poco funciona.

PESE A TODO… SIGUEN BUSCANDO

Pese a todo y contra todos, Azuara Díaz, viudo y padre de dos hijas, continuará su labor y acompañará a las madres buscadoras sin descanso, “ayudar es alimento para mi vida, eso me llena, ¿tengo miedo?, sí, a veces más que otras, pero vale la pena y no dejaré de hacerlo”.

Reveló que en Tamaulipas hay una lista oficial de más de 12 mil desparecidos y es la segunda entidad con más casos de este tipo, después de Jalisco. En Reynosa, detalló, desaparecen de tres a seis personas diariamente.

Pero la cifra negra, es decir, los casos que no se denuncian, superan por mucho los números emitidos por las autoridades. Y es que estas 12 mil personas representan solo el 20 por ciento de la realidad, “creo, sin temor a equivocarme, todos tenemos o conocemos a alguien desaparecido”.

Además del acompañamiento, Gustavo formó parte del pacto que impulsaron activistas con los líderes de 12 cárteles para que los dejen trabajar sin riesgo, “nosotros solo buscamos a los nuestros, no le hacemos daño a nadie, solo queremos un poco de paz”.

En el marco del Día Internacional de los Desaparecidos, pidió más y mejores políticas públicas que agilicen la búsqueda y localización de víctimas vivas.

Además, exigió derechos y apoyos para las familias de aquellos que aún no aparecen, porque “la legislación sobre el tema está prácticamente en pañales”.

COLECTIVOS

Por su parte, El Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos confirmó que actualmente pasan por tiempos difíciles, ante “el monstruo” de la indiferencia de los tres poderes de Gobierno.

El dirigente de la Agrupación, Rubén Pérez Riestra, afirmó que “nos está acabando, vivimos tiempos de desesperación”.

En entrevista, lamentó que a un año de de la nueva administración estatal, aún no han logrado poder reunirse con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ellos piden entablar pláticas y mesas de trabajo para dar solución a los problemas que no los dejan avanzar en el tema de localización con vida de sus desaparecidos.

“Las autoridades hacen como que trabajan y siguen con la simulación de trabajo en el tema también de seguridad y desaparición forzada.”

LABOR MERMADA

Esta situación, detalló, merma la labor, ya que los funcionarios de la actual administración no conocen del tema y condicionan los apoyos que marcan la ley de Víctimas del Estado de Tamaulipas.

“A un año de gobierno no hemos recibido ni despensas, los pocos apoyos que aportan al pueblo son solo a los Comités de Morena, politizado así mismo lo que por ley nos pertenece”.

“Para nosotros todos los días son Día del Desaparecido. Las Víctimas del Estado de Tamaulipas estamos muy decepcionados, hasta hace tres meses solo el Gobierno municipal nos ha apoyado en algunos temas.

Adelantó que preparan una mega marcha con líderes y víctimas reales, pero se negó a revelar la fecha para no ser “boicoteados”.

DATOS

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalan que Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en el país, con 14 mil 873 casos vigentes. Le sigue Tamaulipas con 13 mil 08 personas desaparecidas y el Estado de México con once mil 608. En tanto Veracruz con siete mil 394 y Nuevo León con seis mil 332.

De octubre de 2022 a agosto de 2023, el RNPDNO detalló que en la entidad hay un registro de mil 143 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

Revela que de los mil 143 casos, 564 personas, es decir, el 43.34 por ciento fueron localizadas; 23 sin vida, el resto vivas.

Y el 50.66 por ciento, es decir 579 un total de 227 están desaparecidas y 352 no localizadas.

Los municipios donde más delitos se cometen de este tipo son: Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria y El Mante. En promedio el 70 por ciento de los delitos se cometen contra hombres.

Se considera “persona no localizada” cuando se desconoce el paradero y la información con que cuenta la autoridad, no se relaciona con la comisión de un delito.

La persona desaparecida es aquella que se presume, por la investigación, que su ausencia se relaciona con la probable comisión de un delito o cuando se tienen más de 72 horas sin que se tenga noticia de su paradero.

EL DÍA

Cada 30 de agosto, desde el 2011 se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos, cuyo propósito es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU hacer una observación general del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y compararlas con los datos de años anteriores, para saber si el problema se agravó, mejoró, o sigue igual.