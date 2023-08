Dos ministros, de los 4 que elegí, traicionaron al pueblo: AMLO

El jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que, de los cuatro ministros que eligió para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos traicionaron al pueblo de México.

El mandatario mexicano aceptó que no pudo hacer que se reformara al Poder Judicial a raíz de esta traición de los dos ministros.

“Son 11 ministros. Entonces, había uno que simpatizaba con nosotros, de los 11, y me tocaba proponer cuatro, entonces yo imaginé que podía presentar cuatro buenas propuestas (…) yo presenté a 12 (candidatos a ministros) para que el Senado eligiera a cuatro y así fue”, indicó.

“¿Qué pasó? Si propuse cuatro y había uno eran cinco, ya nada más me faltaba uno para tener mayoría y que el cambio se iniciara desde la Suprema Corte y desde el Consejo de la Judicatura para ir moralizando el Poder Judicial, para ir combatiendo la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, ir limpiando el Poder Judicial”, señaló.

“Pero no se pudo, porque de los cuatro propuestos… (un reportero le grite si lo traicionaron) no a mi, sino al pueblo, entonces ya no tuve ninguna posibilidad, ni ellos se interesaron en llevar a cabo un cambio”, indicó.

López Obrador ha nombrado ha nombrado a cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Juan Luis González Alcántara, en el año 2018; Margarita Ríos-Farjat, en 2019; Yasmín Esquivel, también en 2019, Loretta Ortiz Ahlf, en 2021.

Después de señalar que el Poder Judicial necesita reformado de raíz, López Obrador descartó liquidar a la Corte como lo hizo Ernesto Zedillo en el año de 1995.

“Imaginaba yo ‘no voy a hacer lo de Zedillo’, no voy a mandar una iniciativa para que desparezca la Suprema Corte, se reduzcan los miembros como lo hizo Zedillo, que eran más ministros y se llevó a cabo un cambio y a los que salieron les dieron pensiones, les dieron una recompensa. Plantee que el cambio y la reforma tenía que darse desde adentro porque es un poder autónomo, que ellos mismos tenían que llevar a cabo la reforma”, refirió

Con información de: lopezdoriga.com