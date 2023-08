Agencias.-

En máximo tres semanas Eduardo Verástegui tomará la decisión de si debe o no lanzarse como candidato a la presidencia de México. El actor de 49 años dijo que está meditando la propuesta que desde hace meses le han hecho.

“Lo estoy evaluando, yo no soy político, soy cineasta, pero sí estoy cansado de ver cómo violan a mi país”, expresó Verástegui, quien en redes sociales ha hecho una campaña política con una iniciativa llamada “Viva México”.

El tamaulipeco define esa iniciativa como “los tres pilares de la nación: Dios, patria y familia”. Con este movimiento asegura que se postularía para las elecciones del 2024, ya que le han hecho la invitación, aunque aún no ha definido sí aceptará o no.

Su candidatura sería para tomar el puesto del mandatario actual, Andrés Manuel López Obrador, y Verastegui, quien también es productor, lo haría, según asegura, para buscar mejorar la situación de pobreza e inseguridad que se vive en el país.

“La mayoría de los mexicanos estamos cansados de los partidos políticos que te prometen y te prometen que ya vamos a llegar y más bien vamos hacia atrás. México es un país muy rico donde hay mucha gente pobre viviendo”, comentó.

Verástegui resaltó que México “es un país donde no le permiten a la gente volar tan alto como quieren, es un país que no va bien, hay más pobreza, más inseguridad, los padres de familia temen que sus hijos no regresan a casa vivos, estamos muy mal”.