Empieza a entrar ‘Idalia’ a Georgia como huracán categoría 1

Aunque se mantiene el peligro de la marejada ciclónica, el huracán “Idalia”, que tocó tierra hoy con vientos de 125 millas por hora (205 km/h), se ha debilitado y ha empezado a entrar a Georgia como un huracán de categoría 1.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de E. U., “Idalia” presenta vientos de 90 millas por hora (150 km/h) y es un huracán de categoría 1 en la escala Saffir Simpson (de un máximo de 5).

Debido a ello, laregión conocida como “Big Bend” sufre aún los embates de este potencialmente catastrófico ciclón que tiene en alerta a millones de personas, pues tras impactar en la costa con categoría 3 (es decir como un huracán mayor) prosiguió por el norte del estado camino de Georgia y las Carolinas.

El centro de “Idalia” ha llegado este mediodía al sur de Georgia, estado sureño en el que buena parte de su franja costera está bajo aviso de huracán.

Se traslada hacia el norte-noreste a cerca de 20 mph (31 km/h) y produce todavía “una “catastrófica marejada ciclonica” a lo largo de la costa del “Big Bend” de Florida y “vientos dañinos” que se extienden tierra dentro por el norte del estado.

A las 11:00 h, Idalia se encontraba a solo unas 15 millas (20 km) al sur-sureste de Valdosta y a unas 165 millas (265 km) al suroeste de Savannah, ambas en Georgia.

Las cámaras web de la zona del Big Bend mostraban poco después del amanecer de hoy un mar embravecido y crecido.

Las autoridades han advertido que el mayor peligro es la subida del mar, que puede llegar a elevarse hasta 15 pies (4.5 metros) en algunos puntos de la costa del noreste de Florida a causa de la combinación de la marejada ciclónica y las mareas vivas de esta época del verano.

En Georgia y parte de Carolina del Sur, la subida del mar llega hasta unos 5 pies (1.5 metros).

También Florida ha emitido ordenes de evacuación obligatoria y voluntaria para más de 1.6 millones de personas ante la llegada de Idalia, que con sus vientos y lluvias ha dejado sin electricidad a casi 280 mil hogares e inmuebles en la costa del noroeste de Florida, según datos de las compañías eléctricas recogidos por la web PowerOutage.us.

De acuerdo al NHC, aunque “Idalia” debería debilitarse después de tocar tierra, es probable que siga siendo un huracán mientras avanza por el sureste de Georgia y cerca de la costa de Carolina del Sur a última hora de hoy.

El NHC emitió esta mañana un aviso de huracán para la costa este de E. U. desde Altamaha Sound en Georgia hasta Edisto Beach en Carolina del Sur.

También hay advertencias menores para zonas de Carolina del Norte.

Se espera que el huracán Franklin lleve “condiciones de tormenta tropical” a las Bermudas en el transcurso de hoy, según el NHC.

“Franklin”, con vientos de 110 millas por hora (175 km/h), se ubica esta mañana a unas 180 millas (290 km) al oeste-noroeste de Bermuda, donde se han cancelado los vuelos de llegada y salida del Aeropuerto Internacional LF Wade.

Los vientos huracanados de Franklin se extienden hasta 45 millas (75 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 160 millas (260 kilómetros).

Por su parte, la depresión tropical Once, que se formó el martes y no es una amenaza para tierra, deambula por el centro del Atlántico y se pronostica que solo duré uno o dos días más.

11AM EDT 30 Aug: Significant impacts from #Idalia continue, with dangerous storm surge along the Gulf coast of Florida and damaging winds moving inland. Visit https://t.co/Iqeygf0LEO for the latest pic.twitter.com/n2twFkCavX

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2023