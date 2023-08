Estrella de OnlyFans se retira e ingresa a convento tras burlas y acoso

Después de convertirse en una de las creadoras de OnlyFans más exitosas de Italia, Emy Buono, ha decidido retirarse de la plataforma tras ser insultada por su contenido, situación que la llevó a plantearse la posibilidad de ingresar a un convento.

La joven de 25 años comparte contenido erótico en la plataforma azul; sin embargo, varios de sus videos fueron difundidos a través de redes sociales acompañados de burlas y críticas.

A pesar de tener un número considerable de suscriptores, la modelo decidió retirarse y alejarse de las redes sociales; además, confirmó que ha ingresado a la Congregación de las Hermanas Oblatas del Niño Jesús de Sorrento.

“Yo empecé a trabajar a los 13 años haciendo trabajos pequeños, porque mi madre y yo necesitábamos dinero para pagar las facturas. También trabajé fregando platos en restaurantes y como bailarina en una discoteca. Incluso tuve la oportunidad de participar en programas de televisión y posar como modelo. Pero jamás tuve tanta estabilidad como con OnlyFans. Era ganancia fácil”, comentó la influencer.

La creadora comentó que los videos que fueron expuestos le generaron daños en su estabilidad emocional, así como problemas con las personas con las que se relacionaba.

“Cuando salía con mi chico, se acercaban personas, me llenaban de insultos vulgares y me preguntaban incluso si quería hacer cine para adultos. Y eso no está bien. Mi privacidad estaba protegida en la plataforma y ahora mis videos se han vuelto virales”

Agregó que algunas personas han utilizado el material filtrado en la red para enviárselo a su madre con el fin de humillarla.