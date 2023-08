Huracán Idalia se intensifica a categoría 3

Agencias.-

El huracán Idalia ha alcanzado la categoría 3 frente a Florida, con vientos de 175 km/h.

Existe la posibilidad de que evolucione a categoría 4 antes de tocar tierra.

Después de impactar el noroeste de Florida, se espera que avance hacia las costas de Georgia y las Carolinas.

Las marejadas ciclónicas son una amenaza grave.

Más de 1,6 millones de personas han recibido órdenes de evacuación en Florida.

El gobernador DeSantis advirtió sobre la marejada. Idalia afectará el noroeste de Florida con vientos de categoría 3.

11PM EDT 29 Aug: #Idalia forecast to become an extremely dangerous Category 4 hurricane at landfall in Florida Big Bend region with catastrophic storm surge inundation. Residents should heed advice & evacuation orders by local officials in these areas.

https://t.co/y75tVkKVK7 pic.twitter.com/JqIpmLFayG

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2023