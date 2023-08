Parapentista sobrevive a intento de asalto en autopista Orizaba-Puebla

Agencias.-

Benjamín Silva, un parapentista originario del estado de Colima, sobrevivió a un asalto en las Cumbres de Maltrata, en la autopista Orizaba-Puebla.

El asalto se registró cuando él recién descendía de las Curvas de Maltrata, en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

En el asalto, al menos tres personas participaron; dos de ellos le apuntan con sus láser a Benjamín mientras que el tercero comenzó a disparar.

Benjamín fue herido en la pierna y en el rostro.

Benjamín Silva contactó a un amigo suyo mientras huía de sus agresores y así fue asesorado para salir de la autopista y pudo llegar a un hospital donde lo atendieron.

“Estoy harto como miles, tal vez millones de mexicanos de la inseguridad. Me da mucho coraje que la inseguridad siga creciendo y parezca que las autoridades no hagan nada. Soy parapentista, viajo mucho por México y vengo de pasada aquí, mi intención era volar por Fortín, un turista como cualquier otro y me intentaron asesinar para posteriormente robarme mi vehículo y mis pertenencias” comentó el parapentista.