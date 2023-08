Poder Judicial ‘esta peor’ tras llegada de Norma Piña: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que el Poder Judicial “está peor” tras la llegada de la ministra Norma Lucía Piña a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal.

El mandatrio mexicano explicó que tras la llegada de la ministra Norma Piña a la Presidencia de la Corte, se “deja en completa libertad a los jueces y hacen lo que quieren”.

“Al principio estaba el presidente Arturo Zaldívar y hablaba del combate a la corrupción, no al nepotismo, fui como dos o tres veces a su informe, me gustó mucho porque estaba la la idea de que había renovar al Poder Judicial. Se da el cambio y ya de plano regresó no diría a lo de antes, sino peor”, indicó.

“Entonces usan como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar a la Corte y que ellos eran independientes, se pelean conmigo para que siguieran tolerando la corrupción y cuando estaba Arturo Zaldívar, si había un juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo. Bueno, un ministro presentó su renuncia”, expuso.

“A raíz de que llegó la nueva presidenta, que no es un asunto personal, yo no odio, es un asunto de interés público y no personal. Ella para tener fuerza los deja en completa libertad a los jueces y hacen lo que quieren y a partir de entonces empiezan a liberar a presuntos delincuentes y empiezan a degradar aún más al Poder Judicial”, señaló.

López Obrador criticó que en el Poder Judicial no hayan presentado un presupuesto 2024 con austeridad, sino que aademás piden un aumento del 4 por ciento: “¿no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad? Si además del presupuesto y el aumento que están solicitando tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos”.

“Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. Ojalá y ellos recapacitaran, y no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso”, puntualizó.

