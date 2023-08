Punk Rock Fest llega a México

Pako Aguilar.-

Llega la segunda edición de este importante festival a la Ciudad de México, recordemos que la primera se dio en el mes de octubre del 2022. Esta ocasión el metalcore hard estadounidense se une teniendo como fecha el dos de septiembre. Ese será un día sin precedentes en lo que se denomina Punk Rock Fest.

Lo mejor del los géneros happy punk, y metal core con una amplia gama de bandas nacionales e internacionales, en lo que se refiere a bandas mexicanas se harán presentes Finde, Gufi, Sad Breakfast, LNG/SHT, Elli Noise, Taller para niños, entre muchas otras bandas que engalanarán esta segunda edición.

Attila, agrupación norteamericana de death core de Atlanta Georgia y Crown The Empire de Dallas, Texas, con su post-hardcore, se suman para darle realce internacional. Nikki Clan y Sad Breakfast también forman parte de este importante evento que se realizará en el Velódromo Olímpico; venue que se ha convertido en un lugar ícono de festivales y conciertos en los últimos dos años en la Ciudad de México.

A partir de las 12 del medio día comenzará el show en donde se encargará de calentar el escenario bandas como Ellie Noise, Tungas, y el proyecto “Anti Panda” que será interpretado por la banda mexicana reconocida Here Comes the Kraken, banda que ya a participado en diversos festivales internacionales de Metal. Los boletos ya están disponibles.