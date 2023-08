Tumban amparo a Cabeza de Vaca y dejan vigente orden de aprehensión

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Un Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial Federal, revocó un amparo otorgado por un Juez de Distrito al exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como consecuencia de ello, el panista tendrá que continuar en Texas para evitar ser detenido.

Los magistrados federales no coincidieron con el criterio del Juez de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, quien había dejado sin efecto la orden de captura contra el exgobernador tamaulipeco, librada el 4 de octubre del 2022.

En febrero pasado, Gutiérrez Pérez, uno de los jueces favoritos del exmandatario panista, ordenó al Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dejar sin efecto la orden de captura.

En su sentencia, el Juez de amparo determinó: “Que no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con paciencia de delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los cometió o participó en su comisión”.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado ordenó al titular del juzgado Octavo de Distrito, con sede en Reynosa, reponer el procedimiento de amparo porque en su momento , Gutiérrez Pérez (ahora comisionado en Matamoros) no emplazó al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada , dependiente de la FGR, quien tiene en sus manos la carpeta de Investigación y que solicitó la orden de captura.

Ante ello, el Juez deberá señalar nueva fecha para celebrar la audiencia institucional, para escuchar los argumentos del representante social, y posteriormente tendrá que emitir una nueva sentencia en el sentido que considere.

El agente del ministerio público que impugnó el amparo otorgado a Cabeza de Vaca, y que derivó en la resolución que emitió el Tribunal Colegiado, pretendía que se diera vista a la la Fiscalía General de la República por un presunto delito cometido por el abogado defensor del exmandatario bajo el argumento de que en su demanda señaló, bajo protesta de decir verdad, que no existía tercero interesado.

“Ello, a pesar de que dicho defensor era ampliamente sabedor que el señalado fiscal le revestía el carácter de tercero interesado, puesto que tenía intervención en la carpeta de investigación, de la cual derivó la orden de aprehensión reclamada” indicó.

Sin embargo, el Tribunal determinó que no procedía su petición, porque ni el ex gobernador de Tamaulipas ni su defensa sabían de la existencia de la carpeta de investigación ni de la orden de aprehensión, sino hasta que el caso se hizo público por una conferencia de prensa en la presidencia de la República.

“Se requería conocer el contenido de la orden de aprehensión a fin de tener certeza de quién fue el fiscal que solicitó la orden de captura; lo cual no conocían el quejoso y su defensor, según la demanda de amparo”, explican los magistrados federales en su acuerdo.

En contraparte, la defensa del ex mandatario, expuso que la demanda de amparo contra la orden de aprehensión fue un hecho públicamente conocido, puesto a que se dio a conocer en los medios de comunicación a nivel nacional.

“Por ello se evidencia la falta del propio Ministerio Público que busca el reconocimiento del carácter de tercero interesado, quien decidió ser omiso y consentir el ejercicio de su derecho a recurrir las resoluciones del juez de Distrito, alegar causales de improcedencia y formular alegatos”, expuso en su momento la defensa jurídica de Cabeza de Vaca.