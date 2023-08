Día de la Barba: 8 de cada 10 mujeres los prefieren barbones

Patricia Azuara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Aunque usted no lo crea, cada primer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de Barba, una fecha para festejar a los barbones de la casa; expertos detallan que en la actualidad, 8 de cada 10 mujeres los prefieren «peludos» del rostro.

En entrevista para El Diario de Ciudad Victoria, el Barber, José Alfonso Hernández González, afirmó que en últimos años se registra una marcada preferencia entre la población femenina, hacia los hombres barbones y gorditos.

Un caballero con barba, dijo, físicamente cambia bastante, porque les aporta personalidad, estilo y en muchos casos les da ese plus de seguridad, por el gusto que se sabe, sienten las mujeres hacia ellos. El clásico «bad boy» que a muchas las «enloquecen».

«Ejemplo en el caballero pues si cambia bastante, no es lo mismo que estés saliendo con una persona que tenga cabello y que no tenga barba entonces ahorita no tanto que sea tendencia, sino que el gusto últimamente por las mujeres ha sido los hombres barbones y gorditos».

Sin embargo, afirmó, que puedes tener una barba cerrada, muy poblada, pero si no la cuidas y delineas es contraproducente, porque entonces provoca un aspecto adverso e incluso de suciedad.

«Una barba bien arreglada indica que el caballero es una persona cuidada, es una persona con higiene, es una persona que que se cuida y eso habla mucho del hombre y eso es lo que le gusta a las mujeres».

Refirió que en otras épocas, la barba sólo se cortaba con tijera y sin estilos específicos, pero en la actualidad se pueden hacer de diversas maneras y hasta dibujos, de la misma manera que con el cabello.

«En esos tiempos ya se puede notar un poquito de barba pintada, barba delineada, barba perfilada, una barba acorde los gustos de los hombres. Obviamente la barba se puede se puede cuidar de muchas formas».

«Si es atractivo un hombre con un buen corte de cabello pero también es más atractivo que tiene barba, entonces esos dos y luego sumarle que el pelado estaba gordito, olvídate todas todas se ponen bien loquitas».

El principal propósito del Día de la Barba, una fecha tan peculiar como curiosa, es visibilizar este estilo estético masculino que nunca pasa de moda y que actualmente es una tendencia.

La barba es un elemento imprescindible de la estética masculina, detalló el experto Hay para todos los gustos: barbas frondosas, barbas cortas o discretas, barbas desprolijas y barbas recortadas con formas curiosas, sostuvo.

«He leído en diversos artículos que desde tiempos antiguos se ha atribuido a los hombres con barba ciertas cualidades, como sabiduría, potencia sexual y elevado estatus social».

Y aunque ha leído diversas estadísticas de expertos, él mismo realizó una encuesta entre familiares y amigos que le arrojo que 8 de cada 10 mujeres los prefieren barbones.

«Y te puedo decir que en la actualidad para muchas mujeres un hombre barbudo puede ser muy sexy y atractivo, pero también es cierto que para otras la barba es incómoda y antihigiénica».

Hernández González, explicó que el vello facial suele tener tantos microbios como en una piel bien afeitada, por ello mencionó algunas recomendaciones básicas de higiene:

Es muy importante lavar y masajear la barba diariamente, para eliminar la acumulación de suciedad. Secar muy bien la barba después de ducharse. Cepillarla con frecuencia, para eliminar células muertas de la piel que quedan entre los vellos faciales.

Además, limpiarse la barba después de comer, ya que pueden acumularse restos de alimentos y es recomendable recortar y afeitar la barba con regularidad, para mantenerla libre de bacterias.

También explicó que mantener una adecuada higiene de las manos, lavándolas con agua y jabón de manera frecuente. Esto es debido a que nos tocamos la cara varias veces durante el día y de esta manera evitaremos la transmisión de gérmenes.

Pueden utilizarse aceites especiales, bálsamos o lociones especiales para barba, como complemento de la higiene masculina. Crearán una capa protectora y mantendrán la barba ordenada, concluyó.

Hombres barbones

«Prefiero perder el cabello que la barba»: Rodrigo Cabrera del Valle

Rodrigo Cabrera del Valle dejó crecer su barba desde hace 15 años y en entrevista afirmó que parte de su salario lo destina al cuidado de su barba. No considera que el ser barbón sea motivo para gustarle a las mujeres, pues cree, lo que les llama la atención es la seguridad que proyectas.

«En estos 15 años me he rasurado dos veces, no es tan fácil que me quite la barba, la arreglo sí, la recorto sí, me gasto bastante de mi dinero en productos para arreglar la barba, sí, pero no es así algo que, prefiero perder el pelo a perder la barba».

«No sé cómo ha cambiado mi vida, la verdad si está de moda o no, creo que desde hace 15 años que decidí dejarla crecer, no me importa si es la moda o si hace calor o si hace frío, a mí me gusta cómo me veo, y sí te gusta cómo te ves, a lo mejor te da más seguridad y la proyectas, esa es la situación por la que tengo la barba».

«La barba me da seguridad»: Jonathan Josué Sánchez Nieto.

Para Jonathan Josué Sánchez Nieto, la barba le ha cambiado la vida de manera radical, ya que desde que la porta es un hombre más seguro. Afirmó que la barba proyecta una imagen de responsabilidad.

«La barba en mí ha cambiado radicalmente mi estilo de vida en varios aspectos, principalmente yo creo que de alguna manera me ha dado más seguridad».

El hecho de tener barba le genera un efecto que le permite desenvolverse un poco más seguro en su entorno, ya que siente más confianza en él.

«También como lo había dicho, proyecta una imagen de responsabilidad hacia afuera, de aseo, de cuidado. Entonces digamos que en mi particular caso, la barba me ha servido en una parte en mi seguridad personal y en la otra en la proyección que doy para con las demás personas».

«No tengo una razón específica, pero me evito la molestia de estarme rasurando»: Arturo Vázquez

Arturo Vázquez es músico de profesión y hace ocho años decidió dejar crecer su barba, por lo molesto que era rasurarse diariamente y lo contraproducente que puede ser el utilizar rastrillos que suelen provocar irritaciones y erupciones.

«Tengo ocho años que me dejé crecer la barba no hay una razón en particular, principalmente porque me evita la molestia de estarme rasurando, siempre encontré muy incomodo el tener que estar pasándose el rastrillo todos los días, irrita la piel, genera granos, se entierran los pelos, nunca fue algo que me agradará hacer».

Hace ocho años me la empecé a dejar crecer, a mi novia de ese tiempo le gustaba mucho, y yo también me sentía bastante atractivo, dijo en entrevista al referir que, siempre ha sentido que la barba te alarga un poco la cara y te marca la quijada, lo que aporta masculinidad. «Principalmente fue por cuestiones de practicidad, y luego cuando empezó a ponerse más de moda me la empecé a dejar más larga y más larga. No sé de qué manera me ha cambiado la vida, la verdad no me veo sin barba, pero yo creo te hace ver un poco más interesante y más masculino, por eso no dudo que sea algo atractivo para el sexo opuesto».

La última vez que se rasuró complemente fue precisamente en 2016, y cuando vio su cara sin pelo, reflejaba un aspecto de mayor edad.

«Me sentí más viejo, tengo mucho tiempo que no veo mi rostro completo y cada vez que lo hago me siento un poco más viejo, veo mi rostro diferente. Mi barba también es como una máscara, escondes parte de tu rostro y supongo que te hace sentir un poco más en confianza y para alguien como yo que no soy una la persona con más autoestima es bastante conveniente y práctico».