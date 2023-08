Recibe Erling Haaland premio como mejor jugador del año de la UEFA

Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, recibió este jueves en Mónaco el premio al mejor jugador del año de la UEFA, tras su primera temporada en el conjunto inglés, en la que ganó la Champions League, la Pemier League, la copa de Inglaterra y la Supercopa de Europa.

Haaland, de 23 años, cerró su primera campaña en el equipo que dirige el español Pep Guardiola con 12 goles en la “Champions”, cuatro más que su inmediato perseguidor, el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y la cifra récord de 36 en la liga inglesa.

El futbolista noruego, que se convirtió en el jugador más joven que firma 35 goles en la Liga de Campeones, releva al delantero francés Karim Benzema en el palmarés del premio, al que optaban también su compañero de equipo, el belga Kevin de Bruyne y el argentino Leo Messi, tras su paso por el PSG francés y ahora en el inter de Miami.

Los ganadores de los premios de la UEFA a los mejores de la temporada son elegidos por un jurado de entrenadores y periodistas, tras una preselección inicial hecha por el grupo de estudio técnico de la UEFA, según su rendimiento.

