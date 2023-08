Se suma tormenta tropical ‘José’ a escenario activo en la cuenca atlántica

Este jueves la tormenta tropical José se sumó al huracán ‘Franklin’, la tormenta tropical ‘Idalia’ y a dos sistemas de baja presión para componer el típico escenario del punto álgido de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica.

La tormenta tropical ‘José, formada en medio del Atlántico y localizada hoy unas 785 millas (mil 265 km) al este sureste de Bermuda, es un pequeño sistema que avanza en dirección con vientos sostenidos máximos de 40 millas por hora y va a ser absorbido por el huracán ‘Franklin’ el viernes, no supone por ahora peligro alguno para tierra, al contrario que “Idalia”, que 24 horas después de entrar en Florida desde el Golfo de México como huracán de categoría 3, amenaza ahora desde el mar a Carolina del Norte.

El huracán Franklin, es fuerte y de larga duración, que tocó tierra en República Dominicana hace una semana, se aleja de Bermudas y avanza en dirección este noreste a 15 millas por hora (24 km/h) con vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora (150 km/h).

Según el NHC, Franklin va a empezar un debilitamiento gradual en los próximos días.

Mientras tanto “Idalia”, que tras tocar en el extremo occidental de Cuba impactó el miércoles en Keaton Beach (noroeste de Florida) con lluvia, viento y marejada ciclónica como un huracán mayor, perdió fuerza en el paso por Georgia y Carolina del Sur.

Hoy es una tormenta tropical con vientos de 60 millas por hora (95 km/h) que va a situarse hoy sobre el Atlántico frente a la Costa de Carolina del Norte y se mueve en dirección este noreste a 21 millas por hora (33 km/h).

‘Idalia’ Estará, en la trayectoria pronosticada, justo fuera de la costa de Carolina del Norte hoy y se moverá luego sobre el Atlántico hasta el fin de semana.

Los vientos de intensidad de tormenta tropical se extienden hasta 185 millas (295 km) del centro de Idalia.

La combinación de la marejada ciclónica y la marea pueden hacer subir el nivel del mar en algunos puntos hasta 4 pies (1,2 metros), mientras que las lluvias de Idalia pueden ocasionar inundaciones repentinas y desbordes de ríos tierra adentro.

El NHC reporta dos sistemas de baja presión, una en el este del Atlántico Tropical que podría alcanzar un desarrollo mayoir y llegar a ser una depresión tropical durante los próximos días, y otra en el centro del Atlántico Subtropical con menos probabilidades de desarrollo.

Tropical Storm #Jose Advisory 9: Jose Moving Northward. Expected to Be Absorbed By Franklin On Friday. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 31, 2023