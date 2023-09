Bajo investigación ocho ex secretarios de CDV

Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- La vinculación a proceso del ex titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), Mario “N”, es apenas una octava parte de los ex funcionarios que estuvieron al frente de dependencias de la anterior administración estatal.

Y es que ocho exsecretarios son señalados en carpetas de investigación, entre estos el que estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien), que tiene que ver con la disposición de despensas por un monto superior a los 500 millones de pesos, confirmó Tania Gisela Contreras López.

La titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, explicó que en el caso del ex titular de la SET, vinculado a proceso, será llamado a juicio donde tendrá que acreditar en el proceso judicial cuales fueron los motivos y bajo qué facultades realizó la contratación con una agencia de seguros, cuando esta la Secretaría de Administración que tiene esas atribuciones.

“El juez irá construyendo todo el proceso de aportación de pruebas y alegatos para finalmente concluir con una sentencia en la que se determine si existe o no el delito señalado”, comentó la titular de la Consejería.

Contreras López señaló que la vinculación a proceso del ex titular de la SET, ha sido a golpe de insistencia ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción (FECC), “de seguir actuando en cada una de las carpetas de investigación, en que no se pueden quedar estacadas o con diligencias que no producen un resultado real”.