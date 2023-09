Agencias.-

La cuenta regresiva ha comenzado para Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, quien está a punto de convertirse por primera vez en mamá, por lo que se encuentra en Argentina descansando, disfrutando del campo y tejiendo chambritas, así lo reveló en una entrevista reciente.

La famosa cantante tuvo una interesante conversación con la revista Vogue México, en donde obviamente el cantante de regional mexicano Christian Nodal no podía faltar. Y es que el artista también debutará como papá, algo que lo tiene bastante ilusionado.

“Toda esta vorágine artística no nos quita lo calmados. Él me ve tejer en la casa con mi mantita y mi pancita y me dice ‘quién pensaría que esta es la jefa del trap’. Nos reímos muchísimo de eso”, declaró Cazzu, al explicar que a pesar de la imagen que tienen, disfrutan de las cosas sencillas de la vida.

Es que al parecer los planes de Nodal y Cazzu después de la llegada de su hija es establecerse en el campo, donde el cantante de regional mexicano pueda disfrutar de los primeros días de la pequeña y además estar con su mujer.

“La gente nos proyecta como dos personas con unas vidas súper locas, pero en realidad siempre estamos esperando volver a la calmita de la casa. Me entusiasma que nuestra bebé vaya a conocer ese lado de paz, de calma, de los caballos. Me entusiasma que vaya a poder ser una persona del campo para después despegar”, dijo ella.

El originario de Caborca, Sonora, explicó que en este momento está viviendo una de las mejores etapas de su vida, no sólo por su próxima paternidad, también artísticamente, como empresario y ser humano; incluso aseguró que se está tomando las cosas con más calma y ya no es tan obsesivo con el trabajo.

Además, dijo estar orgulloso de Cazzu, ya que reconoce que es una mujer muy preparada y que a través de ella ha comprendido mejor lo que es el feminismo; “me encanta que sea la persona con la que voy a criar a este humanito que viene en camino. Está avanzada mentalmente y tiene un criterio increíble. La admiro mucho, la respeto mucho y la amo”.

Después del nacimiento de la bebé Nodal tiene planeada una gira por Estados Unidos, la cual no realizará en solitario porque esta vez su familia irá con él, es por eso que ha decidido que viajarán en una casa rodante para disfrutar el tiempo juntos. “Me encanta poder mezclar los dos mundos con la fragilidad que conlleva tener un bebé”, puntualizó.