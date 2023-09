Un general del ejército, el nuevo jefe de los penales en Tamaulipas

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Un general retirado del ejército mexicano asumió el mando de los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas.

Un comunicado del gobierno del estado da cuenta de que Juan Antonio Sánchez Ruiz, tomó protesta, este viernes, como Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, en lugar de Jaime Echartea Mojica.

El cambio de mando en la subsecretaria fue una instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, precisa el reporte oficial.

La presentación del nuevo jefe de penales se realizó con una ceremonia de honores en la explanada del complejo estatal de seguridad pública. El secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, entregó el nombramiento al nuevo funcionario.

El 23 de febrero del 2021, Sánchez Ruiz, con una trayectoria de más de 45 años en el Ejército Mexicano, asumió como secretario de seguridad pública en San Juan del Río, Querétaro, de donde es originario.

Tiene una maestría en administración militar para la defensa y seguridad nacionales por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

La llegada del nuevo titular de los penales ocurre apenas seis días después de ocurrida una riña entre reos del Cedes de Victoria, con saldo de dos lesionados.

Los penales han sido un dolor de cabeza para al menos las cuatro últimas administraciones estatales.

Desde el 2006, cuando fue creado el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, (DNSP) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los reclusorios tamaulipecos han estado entre los peor evaluados del país.

El único periodo en el que obtuvieron una calificación aprobatoria fue del 2007 al 2010, cuando gobernaba a Tamaulipas Eugenio Hernández Flores.

El historial del (DNSP), revela que, en 2006 los reclusorios obtuvieron una calificación de 5.06 lo que colocó a Tamaulipas en el lugar 19 de las 32 entidades del país.

En el 2007 fue calificado con un 7; en el 2008 con un 7.58; en el 2009 con un 7.75; y en el 2010 con un 8.04, para ser está última la mejor evaluación obtenida por los penales de Tamaulipas.

Sin embargo, a partir del 2011, durante el gobierno de Egidio Torre Cantú, vino la debacle y a partir de ahí los penales han sido un desastre.

El abandono que padecieron en ese sexenio y el que encabezó el panista, Francisco García Cabeza de Vaca, hundió los reclusorios.

En 2011 la CNDH los calificó con un 5.88; en 2012 con un 5.67; en 2013 con un 5.37; en 2014 con un 5.14; en 2015 con un 5.29; en 2016 con un 4.95; en 2017 con un 4.71; en 2018 con un 4.92; en 2019 con un 5.42; en 2020 con un 5.24; en 2021 con un 5.73; y en 2022 con un 4.26.

Durante once años continuos los penales de Tamaulipas han sido los peores del país. Actualmente el sistema penitenciario de la entidad es el más deficiente de México.

Las deficiencias de los reclusorios del estado han sido prácticamente las mismas de siempre: padecen autogobiernos, insuficiencia de personal de seguridad y custodia y en todos hay presencia de actividad ilícita.

Presentan carencias en servicios de salud. No tienen programas de prevención de derechos humanos ni para prevenir incidentes violentos.

La alimentación a los reos es deficiencia y sus áreas de cocina, comedores y médica, son antihigénicas.

En el DNSP 2022, la CNDH reprochó al gobierno de Tamaulipas que no haya tomado las medidas para generar condiciones dignas, y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales.