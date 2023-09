Español Carlos Sainz obtiene la pole en GP de Italia

El español Carlos Sainz obtuvo la pole en el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial de F1, que se disputa en el circuito de Monza, mientras el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez obtuvo el quinto puesto y se mantiene a la espera de alguna posible sanción.

Sainz firmó su cuarta ‘pole‘ en la F1 al dominar la calificación, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió los 5 mil 793 metros de la mítica pista lombarda en un minuto, 20 segundos y 294 milésimas, 13 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del campeonato, que saldrá a su lado desde la primera fila.

🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁

A dream Saturday for @CarlosSainz55 and @ScuderiaFerrari at Monza! 🥹#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/7Ttyxp9yvJ

— Formula 1 (@F1) September 2, 2023