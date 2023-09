Mujer se pelea con hombres por asiento en camión

Un video de TikTok en el que una mujer pelea con hombres por un asiento al interior de un camión de transporte público en Monterrey, ha causado controversia en redes sociales.

La usuaria de TikTok, Paisa Regia, compartió el video de la pelea por un asiento en el transporte público de la ruta 150 Valle de Roble, junto al texto:

«La diferencia de clases sociales en la ruta 150 Valle de Roble”.

En el video se observa a una señora peleando por no ceder el asiento en el camión a una mujer, mientras que uno de los hombres le dice que también van cansados.

Es por cultura, para que le den el lugar a la señora, es lo que yo estoy peleando, no lo ven así. No esperen a que uno les diga, por educación, es por educación. La verdad que qué ignorancia la de todos, no esperen a que se les diga. Bien cansados vienen los hombres”, dice la mujer.