Alertan por marca de helados contaminados

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Por estar contaminados con la bacteria listeria monocytogenes, a nivel nacional fueron boletinados los helados de la marca Soft Serve On The Go, que son producidos y distribuidos en Estados Unidos de América, pero también son comercializados en México.

Alberto Moctezuma Castillo, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Tamaulipas, dio a conocer lo anterior y añadió que el rastreo de estos productos en el estado se deriva de una alerta sanitaria emitida a nivel nacional.

«La alerta fue parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para advertir a la población sobre la contaminación de estos productos que son elaborados por la empresa Real Kosher Ice Cream», comentó.

El comisionado agregó que en el vecino país del norte la empresa señalada realizó el retiro voluntario de dicha marca de helados, sin embargo, la Cofepris emitió la alerta porque algunos productos fueron distribuidos en México.

«De acuerdo con la información publicada en la página electrónica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) los sabores de los productos involucrados son vainilla chocolate, mantequilla de maní, caramelo, sorbete de fresa-mango y mantequilla de maní natural y ligera», detalló.

Moctezuma Castillo agregó que la recomendación por parte de la agencia sanitaria, es no comprar ni consumir los productos de la marca Soft Serve On The Go en su presentación de ocho onzas, de los sabores antes señalados por representar un riesgo a la salud, por lo que pidió en caso de haberlos adquirido deben desecharlos.

«La infección por listeria puede causar síntomas como fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, por lo que se recomienda solicitar atención médica a la brevedad», concluyó.