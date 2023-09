Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.-

El Secretario de Seguridad Pública Sergio Chávez García afirmó que las amenazas en contra de la consejera jurídica Tania Gisela Contreras García existieron solamente en redes sociales y nunca en los baños de Palacio de Gobierno, donde se decía que habían dejado una cartulina, lo cual resultó ser falso.

«No fue una amenaza directa», refirió.

“La cartulina que dejaron no corresponde al escenario de Palacio de Gobierno, se revisaron todas las cámaras, minuto a minuto, cuadro por cuadro todo el Palacio (de Gobierno) y se comprobó que no correspondía al escenario, se buscó en todas las cámaras, no hubo ninguna irregularidad, entonces por eso se desestimó la amenaza y se considera que fue virtual”, reiteró.

En ese sentido, Chávez García destacó que la legislación penal contempla una sanción para quien haga uso de las redes sociales para amenazar.

«Está penado y seguramente Fiscalía está haciendo el seguimiento correspondiente con su área cibernética», añadió.

Cabe recordar que a través de redes sociales hace unos días circuló la imagen de una cartulina supuestamente dejada en los baños de Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde amenazan de muerte a la Consejera Jurídica de la administración gubernamental Tania Gisela Contreras López.