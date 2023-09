Detienen al lanzador mexicano Julio Urías por violencia doméstica

El mexicano Julio Urías, lanzador de los Dodgers, fue detenido en la ciudad de Los Ángeles, California.

El deportista fue acusado de delitos graves de violencia doméstica, de acuerdo con la cadena ESPN.

Julio Urías fue detenido y procesado el domingo, si bien salió libre la mañana de este lunes tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Los Dodgers anunciaron que están enterados de la situación y que el lanzador ha sido separado de la plantilla mientras cumple su propia investigación.

“Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento”, declaró el equipo de la División Oeste de la Liga Nacional.

We are aware of an incident involving Julio Urías. While we attempt to learn all the facts, he will not be traveling with the team. The organization has no further comment at this time.

