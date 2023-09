Ruso sobrevive a espectacular accidente al saltar entre edificios en automóvil

Agencias.-

Evgeny Chebotarev, un doble de riesgo ruso de 29 años, sufrió un impactante accidente mientras intentaba realizar una acrobacia en la que debía saltar de un edificio a otro con su vehículo.

Las imágenes del fallido intento se volvieron virales en Instagram.

A pesar del impacto y la caída desde 15 metros, Chebotarev resultó ileso y fue trasladado al hospital solo como precaución.

El doble de riesgo mencionó que realizó el salto en honor a la memoria de Sergei Bodrov, un actor ruso fallecido en un accidente similar en 2002.

Chebotarev tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales y se autodenomina como «Vida arriesgada: 94 veces. Salud corporal: 80%».

Russian daredevil Evgeny Chebotarev miraculously survived a failed 50ft high car stunt jump between two buildings in North Ossetia–Alania, Russia. pic.twitter.com/QAr2rdPfnQ

— BoreCure (@CureBore) August 30, 2023