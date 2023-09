Asegura Arnulfo informo todo en tiempo y forma

José del Carmen Perales Rodríguez

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, respondió esta noche al gobernador Américo Villarreal Anaya a través de un videomensaje, en el que negó que se trate de una decisión abrupta la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET)

En el mensaje el dirigente magisterial aseguró que ha informado puntualmente de la problemática que enfrenta el magisterio del estado y dejó entrever que tal vez Villarreal Anaya no fue informado de forma oportuna.

Asimismo mostró los oficios que entregó en los que le daba a conocer las demandas recogidas en sus recorridos por todo el estado.

En otra parte de su mensaje, Rodríguez Treviño insistió que no entablaría diálogo con las actuales autoridades educativas e insistió que no busca una confrontación con el Ejecutivo estatal.

Refirió que recorrió un camino con muchos obstáculos para llegar a la Sección 30, «no tengo ningún enemigo personal, pero mi deber es informarle que tengo cuatro documentos que me fueron recibidos y sellados».

Finalmente Rodríguez Treviño dijo asumir la responsabilidad de las acciones tomadas, «de hacer este plantón en la SET porque soy el secretario general y no quise que la base me rebasara porque recibí muchas quejas, no lo hago con la intención de lastimar a nadie sino cumplir con el deber, pero no queremos ningún trato con quienes tienen la responsiva educativa».