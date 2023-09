Asegura AMLO que ‘como todos’, hoy se enterará de quién será el candidato presidencial de Morena

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, se alista para entregar el bastón de mando a quien resulte ganadora o ganador de la candidatura presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se planea sea revelado por el partido a partir de las 17:00 h de este miércoles.

El mandatario mexicano pidió no comer ansias para dar a conocer dónde y cuándo se realizará la ceremonia del bastón de mando, ya que primero quiere que se informe sobre quién será el abanderado de la Cuarta Transformación para los comicios de junio de 2024.

“Todo ha marchado bien, y espero que hoy den a conocer el resultado (…) Me voy a enterar como ustedes, de quién va a resultar el coordinador y ya después voy a entregar el bastón de mando para que se haga cargo de la conducción del movimiento”, argumentó.

“Después de que se termine la ceremonia de dar a conocer el resultado, los dirigentes de morena, el presdiente del partido, del Consejo, los integrantes de la comisión, de encuesta, de elecciones, los representantes de las empresa encuestadoras tienen que informar, entonces después de eso vamos a ver cómo le hacemos para ir a entregar el bastón”, indicó.

Movimiento de Regeneración Nacional, partido fundado por López Obrador, anunciará a su candidato presidencial este miércoles tras levantar una encuesta en persona a 12 mil 500 ciudadanos sobre los seis aspirantes del oficialismo, entre quienes destacan la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, y el excanciller Marcelo Ebrard.

La lista la completan el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, el exlíder de los senadores de Morena Ricardo Monreal, el senador con licencia del Partido Verde (PVEM) Manuel Velasco, y el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña.

López Obrador dejó en claro que no ha hablado con los dirigentes de Morena ni con quienes están liderando el proceso interno.

“Hablé cuando di a conocer mi punto de vista, entregué un documento y agradezco mucho porque se tomaron en cuenta mis recomendaciones, actuaron de manera muy respetuosa los gobernadores, las gobernadoras y se portaron muy bien los aspirantes a coordinadores del movimiento de transformación, tenían ganas nuestros adversarios y sus voceros de que se agarraran, se deschongaran con debates y ahí siguen”, refirió.

El mandatario mexicano habló sobre lo que significa el bastón de mando que entregará a la abnaderada o abanderado presidencial de la 4T: “Es una forma de entregar una responsabilidad que me ha tocado atender como dirigente de un movimiento de transformación. El bastón simboliza eso, sobre todo es un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres de este país. Es entregar ese símbolo a quien debe encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros lo esencial, el ayudar a los pobres, el ayudar a los indígenas, eso nos hace diferentes”, manifestó.

“La oligarquía no quiere al pueblo, no le tienen amor al pueblo, los oligarcas son clasistas. son racistas, no estoy inventando nada. Nosotros le tenemos mucho amor al pueblo y mucha admiración, respeto y tenemos un compromiso con las comunidades indígenas de México. Yo me formé trabajando en comunidades indígenas, soy lo que soy porque prendí a trabajar con los indígenas, desde muy joven, desde los 23 o 25 años, desde que salí de la escuela y todavía no se titulaba, me fui a trabajar”, expuso.

El presidente asegura que él se va a enterar hoy, "como todos", de quién será el coordinador de los Comités de Defensa, y con ello la candidatura presidencial de Morena, y al ganador será a quien entregue el bastón de mando para que se haga cargo de la conducción de la 4-T pic.twitter.com/4uVxNYbM2z — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 6, 2023

Con información de: lopezdoriga.com