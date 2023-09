Evitará AMLO pasar por Perú en su gira por Sudámerica para evitar ‘majadería’

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó que evitará pasar por el espacio aéreo de Perú en su próximo gira por Sudamérica, esto para evitar que le nieguen el paso tras las malas relaciones que se tienen con dicho país de Sudamérica.

López Obrador detalló que la medida es para evitar “una majadería” por parte del Gobierno encabezado por Dina Boluarte y evitar que la investidura del presidente mexicano se vea envuelta en un escándalo internacional.

«Salimos a Santiago de Chile (tras visitar Colombia). Voy a decirles desde ahora, para que no se vayan a enterar después y se vaya a malinterpretar: como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio no tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por su espacio aéreo”, dijo.

“Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de chile. Vamos a tardar más tiempo, creo que como una hora más por el rodeo, y no lo hacemos porque tengamos problemas de odio, así una confrontación frontal, no, lo hacemos porque no queremos que la investidura del presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan”, puntualizó.

Explicó que el pan de vuelo ya lo están viendo los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana.

«Ahora sí que como decía nuestro filósofo de la canción, uno del os mejores poetas, cantautor mexicano, Juan Gabriel, pero qué necesidad, es mejor actuar de manera precavida (…) Así Tampoco ponemos en aprieto a la autoridad en Perú, es mejor dar la vuelta”, señaló.

En mayo pasado, el pleno del Congreso peruano como “persona non grata” al presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Una decisión tomada con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones tras haber debatido una moción con ese planteamiento que fue aprobada el lunes pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Recordó que López Obrador “desconoce la sucesión legítima constitucional” de la presidenta Dina Boluarte y que también incumple la “obligación internacional establecida en el acuerdo marco” de la Alianza del Pacífico.

López Obrador ha calificado de “usurpadora” a Boluarte y dijo que debería dejarle “la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo“, quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

Reiteró, además, que México no le entregaría directamente la Presidencia de la Alianza del Pacífico “porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú”.

El presidente López Obrador reveló su itinerario del fin de semana con motivo de su gira por Sudamérica. Aseguró que, para evitar algún conflicto con el Gobierno de Perú, evitará pasar por su espacio aéreo cuando vaya a Chile, "para que no le hagan una majadería" pic.twitter.com/Fg1sP6ItPl — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 6, 2023

Con información de: lopezdoriga.com