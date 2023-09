Por reducción de pobreza “ya me volví presumido”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “ya me volví presumido” desde que su gobierno logró reducir la pobreza y la desigualdad en el país.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario insistió en que se volvió realidad el sueño e incluso, aseguró que lo ha podido constatar con millones de mexicanos.

“La verdad estamos muy bien, saben qué me fortaleció mucho en mi interior, moralmente, el conocer que se redujo la pobreza y la desigualdad en México, a partir de ahí soy otro, ya me volví presumido, aunque la política y el poder es humildad, pero estoy muy contento, muy contento”, dijo.

López Obrador comentó que estos resultados son buenos para todo el país porque a la población con más ingresos también les está yendo bien y están contentos. Agregó que no es posible vivir con la conciencia tranquila en un México en el que sólo una minoría tiene todo y la mayoría carece de lo indispensable.

“Eso no es humano, no es cristiano, es muy satisfactorio para todos, incluyo a nuestros opositores que se han portado muy bien pero mucho muy bien, todo esto se ha logrado porque se inició una transformación profunda y se está arrancando de raíz un régimen de corrupción, injusticias, privilegios”, apuntó.