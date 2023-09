Exige Santa Fe Klan justicia para Lefty SM tras ser asesinado

Hace algunos días se a conocer que Lefty SM había asesinado en Zapopan justo afuera de su casa. Tras las investigaciones, el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, reveló que todo fue un ataque directo contra el rapero.

Una de las personas que se han visto afectadas visiblemente afectado tras la muerte de Lefty SM es Santa Fe Klan, ya que ambos no solo trabajaron juntos, sino que se hicieron grandes amigos. Desde hace días, Ángel Quezada, verdadero nombre del rapero, ha compartido mensajes dirigidos a Lefty.

En los mensajes que ha compartido en Instagram, Santa Fe Klan subió una imagen con un fondo negro en el que agregó el hashtag #JusticiaParaLefty y en la descripción de la publicación pidió a sus seguidores que la compartieran.

“Todos compartan en sus historias y en todas sus páginas”, escribió.

En los comentarios, los fans de Santa Fe Klan escribieron el hashtag y muchos otros lamentaron la muerte del rapero.

“Siempre en nuestros corazones”, “Su música jamás será olvidada”, “En paz descanse Lefty”, “Justicia para Lefty y que te investiguen”.

Santa Fe Klan subió a sus redes sociales un video en donde aparece cantando una canción que estará incluida en su nuevo disco. Lo que llamó la atención de sus fans fue la letra de este tema, ya que en ella hace mención sobre la muerte de un amigo, por lo que de inmediato mencionaron que estaba dedicada a Lefty SM.

“Las malas se llevaron a un amigo ayer y nadie sabe nada, no saben quién fue. La muerte no perdona, yo también me iré. Doy gracias a Dios por otro amanecer, es el diablo que me aconseja, será el panteón, será una reja, ¿qué será?”, dice la canción.

En los comentarios, los fans del rapero mencionaron que se nota triste tras la muerte de su amigo.

“En tus ojos se nota la tristeza y rabia mi Ángel”, “Ánimo”, “Oraciones por ti Ángel”, “Muy fuerte la letra, miro el dolor y el coraje en tu mirada “.

Con información de: excelsior.com