Se solidariza PAN con maestros; anticipa más protestas

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- El Partido Acción Nacional (PAN), se solidarizó con las protestas de los maestros y de los trabajadores de salud, y no descartó que puedan surgir más inconformidades en los días por venir.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, aseguró que también hay malestar en la secretaría de Seguridad Pública y en el Instituto del Deporte.

“El estallido social que abandera la lucha magisterial por los atropellos, abusos y desvío de recursos cometidos desde la Secretaría de Educación, es la punta de lanza de las manifestaciones que ya suceden y están por darse en Salud, Seguridad Pública y hasta el Instituto del Deporte”, señaló.

Y añadió: “Y si, de antemano, sé que habrá medios que cobran como asesores en palacio de gobierno, que van a tergiversar este mensaje. Pero yo sé que tú, amiga y amigo tamaulipeco, ya te diste cuenta quién sí está del lado del pueblo, quien enfrentó con mano dura a la delincuencia y quien siempre tuvo disposición al diálogo y a la negociación en bien de la educación y la salud de nuestro estado”.

El también diputado local envió un n mensaje a los maestros para exhortarlos a que no permitan más atropellos.

“Amigo, maestro, trabajador del sector salud y deportista, hoy mi solidaridad y apoyo están contigo”, refirió.

Cantú Galván, considera que existe una crisis de gobernabilidad, al tener un gabinete rebasado por su incapacidad y el hecho de que se reavivó la violencia en la frontera.

En el mismo contexto, lamentó el recorte de 1500 millones de pesos que aplicó el Gobierno federal a Tamaulipas, como lo reconoció recientemente la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano.

“Tamaulipecos: en Acción Nacional demostramos con hechos que, aunque siempre habrá retos que superar, el trato digno, la apertura al diálogo, la transparencia son fundamentales para la administración pública, cosa que Morena en muy poco tiempo demostró que no lo sabe o ni lo quiere hacer”, cerró.