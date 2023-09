Sube a categoría 2 huracán ‘Lee’ en su avance a las Antillas;

Este jueves el huracán Lee ganó de nuevo intensidad al subir a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora (165 km), mientras se aproxima a las Antillas Menores, al tiempo que se formó hoy la depresión tropical 14 en el archipiélago de Cabo Verde, frente a las costas de África Occidental.

El martes ‘Lee’ se formó como tormenta en el centro del Atlántico, se convirtió este miércoles en un huracán de categoría 1 y hoy subió a categoría 2 en su avance hacia el norte de las Antillas Menores, informó el Centro de Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en su boletín de las 11:00 h local de hoy.

A 870 millas (mil 405 km) al este del norte de las Antillas Menores, se sitúa el centro de Lee, se está intensificando rápidamente y se pronostica que se convertirá en las próximas horas en un huracán de categoría mayor, es decir, tres o más en la escala de intensidad Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

Los meteorólogos del NHC advirtieron de que Lee “permanecerá como un huracán mayor durante el fin de semana” mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste y que generará a su paso “grandes marejadas” que alcanzarán el fin de semana las Antillas Menores, las Islas Vírgenes Británicas y de Estados Unidos y también Puerto Rico.

Según un probable patrón de trayectoria, el ojo de Lee se moverá por el norte del norte de las Antillas Menores en los próximos días.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 25 millas (35 km) del centro.

Por el momento no se han emitido vigilancias ni avisos costeros, pero las Antillas Menores deben vigilar la marcha del sistema.

Mientras, la depresión tropical número 14 se formó hoy al este del Atlántico y se encuentra a 160 millas (260 km) al oeste del archipiélago de Cabo Verde, frente a las costas de África Occidental.

La depresión presenta vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (55 km), se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 17 millas (28 km) y los meteorólogos pronostican que se convertirá en tormenta esta tarde o noche.

Por el momento no se han emitido vigilancias y alertas costeras.

La formación de Lee en la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que concluirá el próximo 1 de noviembre, se da luego de que el miércoles pasado el poderoso huracán Idalia tocara tierra en el noroeste de Florida y prosiguiera sobre el sureste de E. U.

En una actualización difundida el pasado 10 de agosto, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) de E. U. vaticinó una temporada de huracanes en el Atlántico “por encima de lo normal”, con la formación de entre 14 y 21 tormentas tropicales, de las cuales entre 6 y 11 serían huracanes.

11AM AST Sep 7: #Lee is forecast to become a major hurricane later today. Stay up to date with the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/OytGC4Atmo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 7, 2023