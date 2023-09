Anuncia Arnulfo dialogará con AVA; ‘negociaremos’

José del Carmen Perales Rodríguez

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, anunció que en las próximas horas se reunirá con el gobernador Américo Villarreal Anaya, al mismo tiempo que dejó en claro que de ahora en adelante será con el único que negociará sobre las demandas y necesidades de los maestros.

En entrevista en el punto donde se realiza el plantón frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), el dirigente adelantó que posiblemente este mismo viernes por la tarde o por la mañana del sábado, tendría una respuesta que será determinante para el futuro de las manifestaciones iniciadas desde el martes.

«Sólo negociaré con el Gobernador y con nadie más, este día me reuniré con él y confío que será una plática productiva, le diré la verdad de la problemática de los maestros, del resultado daré información por la tarde o el sábado por la mañana», comentó.

Rodríguez Treviño aprovechó también para pedir que ya no se amarren navajas con el mandatario estatal, al mismo tiempo que reiteró que «no es bronca personal con el Gobernador, también es falso que esté en contra de la Cuarta Transformación. Yo voté por Morena».

En ese contexto, se refirió también a la posibilidad que surjan complicaciones para realizar en tiempo y forma la dispersión de los pagos, así como a la negativa a negociar con la titular de la SET, por condición de mujer.

«No creo, pero que se atrevan a no pagarnos», advirtió. «Es falso que no quiera negociar con la secretaria (Lucía Aimé Castillo Pastor) por ser mujer, esas son cosas que sacan, pero no es mi problema», subrayó.

Finalmente, Rodríguez Treviño se refirió a las demandas inamovibles que ha manifestado, como la renuncia de funcionarios de la SET, «platicaré al respecto con el Gobernador, insisto no estamos en su contra. Soy un negociador».