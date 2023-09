Confiesa Taylor Momser que sufrió bullying de niña por aparecer en la cinta ‘El Grinch’

Una de las películas de navidad más queridas por el público sin duda es ‘El Grinch’, la historia basada en uno de los cuentos del Dr. Seuss ha cautivado a más de un amante del cine.

Sin embargo, no fue muy grata para todo el mundo, pues recientemente en un podcats Taylor Momsen, quien interpreta a la Cindy Lou Quien, ha confesado que por ser parte del filme sufrió de Bullying en su niñez.

“Cada vez que empezaba una nueva escuela o iba a otro lugar, ni siquiera creo que los niños supieran mi nombre. Yo solo era la chica Grinch. Ni siquiera creo que se sabían el nombre del personaje solo niña Grinch”

Momsen aunque se acostumbró a las burlas, asegura que siempre le molestaron cuando era niña “El Grinch cambió mi vida en un sinfín de formas y una de ellas, fue que se burlaban de mí constantemente.”

Pero todo cambió al llegar a la secundaria, pues ahí fue donde descubrió el amor por la música y pudo olvidarse de ser “la niña Grinch”

“Fue durante la secundaria, como por sexto o séptimo grado” tuve la oportunidad de intentar hacer amigos, formé una banda. Fue mi primera banda, la de mi escuela secundaria, una banda de garaje. Nunca pudimos decidirnos por un nombre. Pero tocábamos después de la escuela y eso siempre era divertido. Estaba cantando, tocando la guitarra, escribiendo”.

La ahora músico y compositora, miembro de The Pretty Reckless, asegura que dejó la estabilidad que había conseguido en la secundaria por culpa de Gossip Girl.

“Comencé a encontrar mi ritmo en la escuela como una niña normal, surgió Gossip Girl, me desarraigaron a Nueva York y tuve que reiniciar todo de nuevo en Nueva York, lo que no me llevó mucho tiempo”.

La joven afirma que al llegar la mayoría de edad decidió seguir su pasión por la música que ha mantenido durante tanto tiempo.

«Literalmente, en cuanto tuve una edad en la que podía tomar mis propias decisiones, fue como un clic… Me desperté una mañana y dije: ‘Espera un segundo’. ¿No tengo que hacer esto? ¿No tengo que hacer este otro trabajo? ¿Puedo simplemente tocar en mi banda, hacer giras y escribir canciones?”

De este modo dejó Gossip Girl y el mundo de la actuación para comenzar su carrera musical de forma profesional.

I will forever enjoy that Taylor Momsen ,who played Cindy Lou in The Grinch, grew up to be an absolute goth Queen. pic.twitter.com/gFGVLIVHIJ

— DEɅN JOHNSON (@deanjohnsonuk) May 7, 2023