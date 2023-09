Agencias.-

El cantante Alejandro Sanz dedicó el día de ayer a la alegría el reconocimiento que recibió como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz (sur), por considerar que es “una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo”.

El artista añadió que la alegría es el “condimento indispensable para cualquier cosa fundamental”. Sanz, uno de los cantantes españoles más internacionales, aprovechó este reconocimiento para hablar de la importancia de estar sanos mentalmente y psicológicamente.

Esto después de que el pasado mes de mayo compartió en sus redes sociales un mensaje en el que confesaba que no estaba bien: “estoy triste y cansado… estoy trabajando para que se me pase… Pero a veces no quiero ni estar”, confesaba.

El día del reconocimiento, con una amplia sonrisa juró y prometido a la vez cumplir todos los honores de su nueva distinción, y desde un escenario tan distinto a los que suele pisar, el doctor Alejandro Sanz quiso cantarle a la alegría en su discurso.

“Me gustaría dedicar este discurso a una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo: La Alegría. Mas allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje”, recalcó.

“De los momentos más graves hay que aprender” porque “la tristeza, la preocupación, solo puede ser un trampolín”, dijo. Dedicó otro momento del acto a la memoria del guitarrista Paco de Lucía, que en 2007 fue también investido doctor honoris causa por la misma universidad, con lo que ambos se unieron a un claustro de ilustres artistas.