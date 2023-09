Huracán Lee alcanza categoría 5: alerta en el Caribe y Estados Unidos

Agencias.-

El huracán Lee ha alcanzado la categoría 5 con vientos de hasta 257 km/h mientras se acerca al este del Caribe desde el Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Actualmente, se encuentra a unos 1,127 km al este de las Islas de Sotavento.

Se espera que alcance su máxima intensidad durante el fin de semana y se desplace hacia el suroeste del Atlántico.

Aún no se confirma si tocará tierra en Estados Unidos.

El NHC advierte sobre marejadas y resacas peligrosas en varias regiones, y la temporada de huracanes se pronostica como «por encima de lo normal.»

5PM AST Sep 7: #Lee becomes a category 4 major hurricane. Dangerous surf and life-threatening rip currents are likely in the Leeward Islands, Puerto Rico, Bahamas and along the east coast of the U.S. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for the latest pic.twitter.com/Rg0Z5gAAwx

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 7, 2023