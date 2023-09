La legisladora demócrata Nancy Pelosi se presentará a la reelección en 2024

Nancy Pelosi, legisladora demócrata, de 83 años y expresidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, anunció este viernes que en 2024 se presentará a la reelección para intentar mantener su escaño en San Francisco.

“Ahora más que nunca nuestra ciudad nos necesita para promover los valores de San Francisco y nuestra recuperación. Nuestro país necesita que Estados Unidos le muestre al mundo que nuestra bandera sigue ahí, con libertad y justicia para TODOS. Por eso me postulo para la reelección y pido respetuosamente su voto”, dijo en X (antes Twitter).

La primera y única mujer que ha presidido la Cámara de Representantes en la historia de E. U. dejó de estar al frente de ese hemiciclo después de que los demócratas perdieran allí la mayoría en las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022.

Cuando ese mismo mes anunció su intención de no buscar el liderazgo de la bancada demócrata en la oposición, sí dejó claro que iba a mantener su escaño en representación del Distrito 12 de San Francisco, que en 2024 intentará conservar.

Su decisión de retirarse de la primera línea política se debió al ataque que su marido sufrió a finales de octubre en el domicilio familiar de San Francisco por parte de un hombre que la buscaba a ella.

Pelosi,Nacida en Baltimore (Maryland) y madre de cinco hijos, Pelosi hizo historia al convertirse en 2007 en la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes, un puesto que ocupó hasta que en 2011 los demócratas perdieron su mayoría en ese hemiciclo.

La representante por San Francisco volvió a ser la tercera en la línea sucesoria presidencial, detrás del vicepresidente, al ser reelegida en enero de 2019 como máxima autoridad en el Congreso, un cargo que renovó en 2021.

En ese tiempo marcó su trayectoria su enemistad con el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).

Fue ella quien inició los dos juicios políticos contra él en 2019 por sus presiones a Ucrania para que investigara al exvicepresidente Joe Biden y en 2021 por el asalto al Capitolio del 6 de enero de ese año, de los que fue absuelto.

