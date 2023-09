EU lanza satélites secretos para vigilar el espacio

Agencias.-

La empresa United Launch Alliance (ULA) lanzó el cohete Atlas V con satélites de vigilancia de la misión secreta Silent Barker del Departamento de Defensa estadounidense.

La misión tiene como objetivo la vigilancia en la órbita geosincrónica para detectar cambios en la posición de satélites que puedan representar amenazas.

La cantidad y capacidades exactas de los satélites no se han revelado.

Esta misión, conocida como NROL-107, es la última de un Atlas V, ya que ULA planea reemplazarlo con el Vulcan Centaur.

El lanzamiento tuvo éxito y se llevó a cabo desde Cabo Cañaveral a la hora programada.

Let's relive liftoff of the #AtlasV #SILENTBARKER/#NROL107 mission for the @NatReconOfc and @SpaceForceDoD! pic.twitter.com/AIBq0ZABxc

— ULA (@ulalaunch) September 10, 2023