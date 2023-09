Se descarta Garza Narváez para la alcaldía de Victoria

Por Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.- En Tamaulipas existen las condiciones para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, estableció Felipe Garza Narváez, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien dejó en claro, no tener interés por el momento, de ser candidato a la alcaldía de Ciudad Victoria.

Al acudir como invitado a la ceremonia de inicio del año electoral en Tamaulipas, consideró que su labor al frente de la dependencia federal, le requiere de tiempo completo para mantener la gobernabilidad del Estado y preservar el dialogo con todos los actores políticos.

Recordó que cuando ha tenido interés de participar en una contienda electoral, como la que se realizará el domingo dos de junio del 2024, lo hace del conocimiento a los electores a través de los diferentes medios de comunicación.

“Un político nunca puede decir que no, pero por el momento no he manifestado interés de participar como candidato para la presidencia municipal de Victoria, tengo una gran responsabilidad y debo ser incluyente y respetuoso para tener capacidad y dialogo con todos los actores políticos”, aseveró.