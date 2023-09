Sin acuerdo Estado-SNTE; ‘esto está perdido totalmente’: Arnulfo

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras cumplirse el sexto día de plantón frente a las instalaciones de la Secretaría Educación de Tamaulipas (SET), por parte de maestros del SNTE, no se ha alcanzado ningún acuerdo entre esa organización y el Gobierno del estado.

Así lo dio a conocer al filo de las 22:00 horas del domingo el dirigente de la Sección 30 de sindicato de maestros, Arnulfo Rodríguez Treviño, quien dijo que «esto está perdido totalmente» y advirtió que harán que el SNTE se respete por parte de los poderes del estado, por lo que adelantó que hará una convocatoria general en los próximos días.

Ante los trabajadores de la educación que estaban congregados en ese punto, el dirigente comunicó que las protestas continuaban, así como el paro de labores que este lunes cumplirá cuatro días e hizo un llamado a no claudicar.

«No debemos permitir que nos ninguneen, las cosas no están bien, no vayan a las escuelas hoy más que nunca, sabemos que hay intención de intimidar por parte de la autoridad, pero para unos habemos otros, como nos traten los trataremos», advirtió.

Aunque no precisó las razones por las que se habían interrumpido las negociaciones, Rodríguez Treviño centró su mensaje en el llamado a los integrantes de la Sección 30 del SNTE, para que continúen con las protestas en todas las coordinaciones sindicales.

«Vamos a seguir aquí mañana (lunes) y vamos a decirles qué vamos hacer martes y miércoles, porque yo no soporto el engaño, supuestamente nada se debe y todo es una terquedad mía, yo creo que están en la luna. Así que vamos a cuidarnos no claudicar, no obligamos a nadie más que a su conciencia», apuntó.

Particularmente en el caso de Victoria hizo un llamado a aplicarse y adelantó que desde este lunes construirán comisiones, para que lleven a cabo las acciones indicadas, al mismo tiempo que pidió a los padres de familia que los comprendan porque no han sido tratados como merecen.

En la parte final de su mensaje, Rodríguez Treviño se dirigió al Presidente de la República al asegurarle que no están siendo bien atendidos en Tamaulipas, en tanto que al dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, le dijo «no puedo claudicar, voy a luchar por los maestros, no nos quieren valorar, nomás en las campañas nos dan un trato bueno, hoy nos desprecian».