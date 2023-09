Amaga Arnulfo: cambios en la SET o habrá megamarcha

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.- Al dar respuesta al mensaje de gobernador Américo Villarreal Anaya en su visita al plantón de la Sección 30 del SNTE, el dirigente Arnulfo Rodríguez Treviño insistió en la salida de varios funcionarios de la Secretaría de Educación estatal, la cual matizó asegurando que era una demanda de sus representados.

Asimismo evitó darle una esperanza del posible fin de las manifestaciones, pues aseguró que no se trata de una petición personal y reiteró su amago de llamar a una concentración masiva este martes, a menos que haya cambios en la SET.

«Yo quiero decirle a usted señor Gobernador que somos amigos, anoche le decía que yo puedo aceptar eso, pero no los compañeros, no es lo que yo pida, es el sentimiento de los maestros y mañana se van a venir todos. Pero no es un ataque personal contra usted, ponga al que usted quiera (en la SET)», comentó.

Rodríguez Treviño subrayó que los cambios en la Secretaría de Educación no es una idea suya, sin embargo aseguró que los actuales funcionarios no se ha ganado la confianza de los maestros.

«Nosotros estamos con usted y con el Presidente, pero aquí en la Secretaría no se nos valora, a mí no se me respeta, no se respeta al SNTE y yo quiero que las autoridades de México y de Tamaulipas respeten al sindicato», apuntó.

Para concluir el dirigente magisterial le ofreció que si hacía los cambios en la SET, «en 15 minutos levantamos el paro, no se trata de imponer nada, yo no tengo nada en contra de Lucía. No lo tome como un enojo porque mañana tenemos que trabajar juntos por Tamaulipas y por México. Y mañana (martes) van a venir más de la mitad de los maestros de Tamaulipas, yo no quiero que se haga eso, pero no me obligue a eso».