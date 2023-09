Buscará SNTE viabilidad a sus demandas en CdMx

José del Carmen Perales Rodríguez

Independientemente del plantón y el paro de labores que realizan maestros de Tamaulipas, el dirigente de la Sección 30 del sindicato de maestros Arnulfo Rodríguez Treviño, anunció este lunes que iniciarán una consulta con autoridades administrativas federales, sobre la viabilidad de la solución de sus demandas.

Insistió que es falso que la mayor parte del pliego petitorio esté resuelto y adelantó que este mismo día saldrá una comisión, de integrantes de esa organización, para exponer en Ciudad de México la problemática no solo ante la SEP sino también ante la Secretaría de Hacienda.

Rodríguez Treviño aseguró también que más del 80 por ciento de las escuelas están paradas, sin embargo adelantó que más tarde daría a conocer lo que llamó plan B de la protesta, pues por ahora la visita de este grupo de integrantes de la Sección 30 a Ciudad de México es el plan A.

«Esta comisión irá ante las autoridades educativas a nivel nacional, van a donde se reparte el presupuesto que envían a Tamaulipas a ver si se aplica, porque la conquista de cada día del maestro no es solo para los profes sino también para el área administrativa», comentó.

En ese contexto el dirigente magisterial agregó que siempre ha estado interviniendo el SNTE nacional, pues le informó a Alfonso Cepeda Salas en tiempo sobre la inconformidad que recogió en el estado, asegurando que hay muchas anomalías.

«Pediremos una copia de la lana que mandan cada quincena a Tamaulipas para ver si se aplica. Aquí está todo bien según el Gobernador, pero vamos a llevar a México el material suficiente para que se den cuenta la barbaridad que hay y el atropello a mis compañeros maestros», apuntó.

Rodríguez Treviño atribuyó la falta de un acuerdo a que «hay capricho, no hay duda que es el Gobernador no tenemos ningún problema con eso. He sido muy tolerante, el Gobernador es el servidor número uno, pero no es el dueño de Tamaulipas».

Finalmente Rodríguez Treviño acusó que «andan desviando la conducta, andan amenazando a la gente pero no se dejen intimidar y los hacemos responsables si le pasa algo a cualquier maestro de Tamaulipas».