Marcelo Ebrard condiciona su permanencia en Morena; anuncia el Movimiento Político Nacional

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard informó que su futuro dentro de Morena dependerá de la respuesta que dé el partido a las incidencias que denunció sobre la encuesta interna para definir al candidato presidencial.

En un mensaje a medios de comunicación señaló que si no proceden las protestas y no se repone el proceso, él ya no tendría interés en estar en el movimiento fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Considero que si estas diferentes circunstancias e irregularidades se quedan igual, yo ya no tendría interés en estar en Morena. ¿Por qué habría yo de permanecer ahí?”, expuso Ebrard.

Refirió que lo que decidan las autoridades responsables en Morena no solo afectará su futuro político inmediato, sino el futuro político del partido, ya que puede desacreditar los posteriores procesos y la realización de encuestas.

«¿En todas las encuestas que vienen vamos a ver lo mismo?, ¿o sí se reconoce, que efectivamente, hubo todos esos problemas?”, cuestionó.

Marcelo Ebrard enfatizó que esperará la respuesta de Morena a petición de los legisladores con los que se reunió, quienes le solicitaron que los esfuerzos que ha hecho en favor de Morena no se pierdan.

Adelantó que a partir del 18 de septiembre formalizará su movimiento político nacional y después iniciará un recorrido por todo el país “para reencontrarnos con quienes nos apoyaron”.

«Presentamos la impugnación con todos los elementos de convicción, testimonios y pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora. No es un arrebato, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena, de la dirigencia”, concluyó.

Ebrard refrendó su “enorme cariño” hacia López Obrador, de quien aseguró, ha sido su más grande colaborador.

«Jamás le haría un daño por razones políticas”, sentenció.

Con información de: lopezdoriga.com