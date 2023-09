Niño le pide a su padrastro usar su apellido y lo hace llorar de emoción

Agencias.-

En el pasado, las relaciones entre padrastros/madrastras y sus hijastros solían llevar un estigma de complejidad, pero la sociedad ha evolucionado y superado ese prejuicio.

Un emotivo video viral en TikTok muestra un niño entregando una carta a su padrastro, quien llora al leerla.

En la carta, el niño considera al padrastro como su propio padre y le pide usar su apellido como un gesto de amor y gratitud.

“Para mi padrastro, no me diste el regalo de la vida, pero la vida me dio el regalo de tenerte. Gracias por amarme como a tu propio hijo y por casarte con mi mamá. Me gustaría honrar y compartir tu apellido”, lee el hombre en voz alta.