Se desliga el PAN de protesta de Barrientos y Murillo

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- El Partido Acción Nacional (PAN), se desligó de la acción realizada por los exdiputados, Álvaro Barrientos y Manglio Murillo, quienes se entrevistaron con el gobernador, Américo Villarreal Anaya, para solicitarle resolver el conflicto magisterial y con ello reactivar las clases.

Luego que circulara un video en redes sociales en donde se observan a los dos panistas conversar con el mandatario, el dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, compartió en entrevista que respeta la postura de los militantes, pero aclaró que la acción no fue a nombre del partido.

“Nosotros en Acción Nacional hemos sido respetuosos de la exigencia de los maestros, son un gremio bastante noble y esforzado que lucha por lo justo y para llegar al extremo de paralizar clases, el agravio debe ser grande, pero como partido no nos hemos pronunciado justamente para no interferir en sus negociaciones, aunado a que no es nuestra intención sacar raja política de este conflicto”, expresó Cantú Galván.

Sobre el pronunciamiento de los ex diputados Barrientos y Murillo, considera que vienen motivados por su preocupación como padres de familia, misma que respeta.

Pero enfatizó que: “de ninguna manera es una acción que compartamos o que sea dirigida desde el comité directivo estatal del partido, yo hablé con ellos para solicitarles que por favor dividan este activismo, con su militancia partidista”.

Cantú reiteró que el gobierno estatal ha evidenciado una crisis que refleja la incapacidad de Morena para atender las problemáticas más sentidas de los tamaulipecos, situación que se refleja en la falta de sensibilidad para abordar un diálogo con ánimo de resolver, pero no únicamente con el gremio magisterial, sino también con los trabajadores de la salud, elementos de seguridad pública y hasta con los deportistas, derivado de la incompetencia de los servidores públicos que fueron nombrados encargados en estas áreas.