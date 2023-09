SNTE mañana tendrá «otra jugada y les va a calar más»: Arnulfo

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.- «Sin piedad», el Secretario General de la Sección 30 del SNTE Arnulfo Rodríguez Treviño anunció que el día de mañana tendrá «otra jugada y les va a calar más».

Al dirigir un mensaje este lunes al numeroso grupo de maestros que desde el pasado martes están en plantón afuera de la SET, Rodríguez Treviño advirtió; «sin piedad, así que compañeros, relájense, no se impacienten, ya mañana tenemos otra jugada y les va a calar más».

Al señalar que «el hubiera no existe, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE refirió; «si no le ponemos un alto a estas conductas de estos personajes mañana van a decir ‘por que no lo hicimos’, el hubiera no existe».

Aun cuando no mencionó a algún funcionario en específico, Rodríguez Treviño señaló que hay quienes se creen «los dueños del Estado, se creen los dueños de la Secretaría».

Entre un coro de gritos «ni un paso atrás», Rodríguez Treviño señaló; «yo les digo, ya vendrán los tiempos políticos, el que valore al profe se valora, el que no lo valore, está fuera».

Cabe señalar que esta mañana afuera de Casa de Gobierno, el Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya refirió que la administración estatal está en la mejor voluntad de buscar una solución al paro laboral y plantón que tienen los maestros de la Sección 30 del SNTE, sin embargo refirió; «esta situación ya tiene tintes de otra naturaleza, no educativos, sino políticos».