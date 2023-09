“El gobierno federal va a meter la mano en la elección”, alerta Rigo Ramos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- El exdiputado local y aspirante a la alcaldía de Reynosa, Rigoberto Ramos Ordoñez, alertó sobre la injerencia del gobierno electora en las campañas políticas para la elección del 2024.

Al reunirse con periodistas, el empresario reynosense advirtió que, la federación utilizará a las corporaciones de seguridad y los programas sociales, para inclinar las tendencias electorales a favor de los candidatos de Morena.

“Lamentablemente veo a un Morena que se ha vuelto autoritario. Hoy las instituciones están coptadas por el presidente ( Andrés López Obrador). Las tiene sujetas y si no es su voluntad no pasa absolutamente nada”, acusó.

“ Por eso yo estoy seguro que el gobierno federal no va a sacar las manos del proceso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? anticiparnos a lo que va a pasar”, abundó

Ramos Ordoñez dijo que en ese contexto ve a la Guardia Nacional y al Ejército inmiscuidos en la elección, porque eso ya ocurrió anteriormente en estados donde hubo elecciones, a pesar de que el presidente juró y dijo que no iba a haber compra de votos.

El aspirante a candidato por el Partido Movimiento Ciudadano citó como referencias de lo anterior la elección por la gubernatura en el Estado de México y el proceso interno de Morena rumbo a la sucesión presidencial.

“La gente está harta de Morena, que fue un fracaso, que fue una falacia que vendió el hoy presidente de la República” reiteró.

Ante ello, dijo, Movimiento Ciudadano está listo para dar la pelea.