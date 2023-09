Pide AVA a SNTE nacional mediar con la Sección 30

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.- En entrevista concedida en Ciudad de México este martes, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio a conocer que solicitó la intervención de la dirigencia nacional del SNTE, tras la negativa del dirigente de la Sección 30 en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, de dialogar sobre las demandas que ha planteado.

El mandatario tamaulipeco comentó que ya ha mostrado su disposición a dialogar, en su visita el lunes por la tarde al plantón que realizan afiliados al SNTE en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET)

«Hemos pedido la intervención del Sindicato a nivel nacional, cuando dos partes no pueden llegar a un acuerdo pues hay que pedir una tercera intervención, siempre con la bonhomía y los cauces de la Secretaría de Educación Pública y el sindicato, podamos llegar a un acercamiento en las posiciones que no se prestan al diálogo con el magisterio en Tamaulipas», comentó.

Reafirmó que para acceder al diálogo se necesitan dos actores con disposición, sin embargo lamentó que del lado del sindicato de maestros no ven una postura similar y por el contrario hay temas que se alejan de lo realmente importante para las actividades educativas.

«Ya no sin circunstancias que podemos ver desde el punto de vista laboral y educativo, sino que tiene tintes políticos relacionados con la situación que prevalece en nuestra entidad», señaló.

Villarreal Anaya se refirió también a la que se ha convertido en la demanda central de la organización sindical en Tamaulipas, respecto a la salida de la titular de la Secretaría de Educación estatal, más allá de los 22 puntos planteados.

«Es totalmente infundada su petición, han sido erráticos en la presentación sus peticiones laborales, también en sus intervenciones. Hace 15 días estábamos de luna de miel y el cuatro de septiembre presentan un pliego petitorio y el cinco toman las oficinas de la SET, por lo que no dieron oportunidad de dialogar», concluyó.