Se pierde Aaron Rodgers temporada de la NFL por rotura en tendón de Aquiles

El quarterback de los New York Jets, Aaron Rodgers, se perderá el resto de la temporada 2023 de la NFL por una rotura del tendón de Aquiles de su tobillo izquierdo que se observó este martes en la resonancia magnética que le realizó el equipo.

Rodgers, de 39 años debutó en los controles de los Jets el pasado lunes la victoria de 22-16 sobre los Buffalo Bills en la semana uno de la temporada 2023 de la NFL.

El veterano se lastimó en el primer cuarto en la cuarta jugada de su primera serie ofensiva.

Ocurrió en una acción en la que colapsó la bolsa de protección y el cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada fue capturado por Leonard Floyd.

El derribo de Floyd provocó que el tobillo izquierdo se doblara. El dolor no permitió al mariscal de campo levantarse; fue retirado del terreno en el carrito de emergencias.

En el vestuario se le realizaron rayos X que no revelaron fractura, por lo que el cuerpo médico le inmovilizó la extremidad con una bota ortopédica y lo programó para la resonancia magnética que arrojó la ruptura del tendón de Aquiles que lo dejará fuera de acción el resto del año.

Antes de llegar a los Jets para esta campaña, Aaron Rodgers pasó 18 temporadas en los Green Bay Packers, 15 como titular, equipo con el que ganó el Super Bowl XLV en el que fue designado Jugador Más Valioso, también obtuvo 10 nominaciones al Pro Bowl.

A principios del 2022 el nacido en Chico, California, recurrió a un retiro de silencio en una reserva ecológica, en donde meditó durante tres días para definir si se retiraba, permanecía en los Packers o emigraba a otro equipo; al final tomó la decisión de firmar con Jets.

Además de perderse la temporada la carrera del quarterback está en suspenso debido a su veteranía, cumplirá 40 años el próximo 2 de diciembre.

Sin Rodgers el equipo dirigido por el entrenador Robert Saleh tendrá como quarterback principal a Zach Wilson, un joven de 24 años seleccionado en el lugar dos de la primera ronda del Draft 2021, quien tuvo un buen desempeño en el triunfo ante los Bills.

Wilson completó 14 de 21 envíos, pasó para 140 yardas, conectó una anotación, fue interceptado una vez y dos veces capturado.

Los Jets deberán contratar a otro quarterback para respaldad a Zach, ya que en su plantilla no tienen otro mariscal de campo de reserva.

Not the way any of us wanted it to go, but we know the commitment you've made to this team will continue to impact us moving forward.

Get well soon, @AaronRodgers12. pic.twitter.com/cKcYzjh4BZ

— New York Jets (@nyjets) September 12, 2023