¿Ya te realizaste una mastografía? Es gratuita

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La asociación Un Cachito de Luz llama a todas las mujeres de 40 a 69 años para que acudan a que se les realice una mastografía de manera gratuita en la Unidad Médica Especializada para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) de esta Capital.

“Agenda tu mastografía gratuita, mujeres de 40 a 69 años que no se han realizado una mastografía en dos años. Por una Vida sin Cáncer de Mama”, escribe la asociación civil victorense al compartir el mensaje del sector salud.

En el mensaje original de la Uneme Dedicam se puede leer: “¿Y tú ya te realizaste la mastografía? Comparte para que llegue la información a más mujeres; en caso de que no contesten, o suene ocupado, te pedimos amablemente marques nuevamente ya que en ocasiones las líneas se saturan; ¡muchas gracias!”.

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mastografía “es un estudio de rayos X que se recomienda a mujeres de 40 a 69 años de edad, sin signos, ni síntomas de cáncer (asintomáticas) y tiene como propósito detectar anormalidades en las mamas, que no se pueden percibir por la observación o la palpación”.

Asimismo, especialistas médicos reiteran la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, pues reduce el riesgo de morir por la enfermedad entre 25 a 30 por ciento, por ello este mensaje debe de llegar a todas las mujeres en el rango de edad ya mencionado.

En este contexto, El Diario MX publicó apenas el miércoles seis de septiembre anterior tres testimonios de mujeres que compartieron sus batallas contra el cáncer a Un Cachito de Luz.

Coincidentemente, tanto Claudia como Anabel y Guadalupe padecieron el de mama, que es el más común en las mujeres mexicanas, de ahí la importancia de que se realicen las mastografías que, en este caso, la Uneme Dedicam ofrece de manera gratuita.